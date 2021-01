Napoli-Spezia, le formazioni: Gattuso pensa al turnover

Le probabili formazioni di Napoli-Spezia, con Gattuso che medita dei cambi per dare fiato ai titolarissimi

Il gennaio di fuoco del Napoli è appena iniziato, con la sfida al Cagliari che è stata la prima di ben 8 partite in un solo mese. Visti anche i tanti problemi di formazione ci sarà bisogno di preservare la rosa e quindi, già con lo Spezia, potrebbe esserci un po’ di turnover. Possibile rivedere Meret in porta mentre in difesa Hysaj darà riposo a uno fra Di Lorenzo e Mario Rui, ma attenzione anche a Ghoulam che cerca spazio e minuti. In difesa possibile esordio dal primo minuto per Rrahmani mentre a centrocampo dovrebbe essere Demme ad affiancare Bakayoko.

In attacco un solo ballottaggio

Solito ballottaggio sulla destra in attacco fra Lozano e Politano, con quest’ultimo stavolta favorito, mentre nel resto del reparto scelte praticamente obbligate. In mezzo ancora Piotr Zielinski, che sembra aver trovato ormai la sua dimensione nel ruolo che gli ha ritagliato addosso Gattuso e anche quando tornerà Mertens il titolare dovrebbe essere lui. A sinistra capitan Lorenzo Insigne, fresco di 96ma rete così come Antonio Careca. Al centro dell’attacco, in attesa di Mertens e Osimhen, ci sarà ancora lui: Andrea Petagna.

Napoli-Spezia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas (Rrahmani), Maksimovic (Rrahmani), Ghoulam (Mario Rui); Demme, Bakayoko; Politano (Lozano), Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano