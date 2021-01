Museo Maradona, passi avanti: dove è previsto il monumento

A Napoli iniziano i preparativi per la costruzione di un monumento dedicato a Maradona. Il progetto comprende anche una mostra ed un museo.

Passi avanti in quello che è lo straordinario movimento di amore nei confronti di Diego Armando Maradona, scomparso un mese e mezzo fa lasciando un vuoto incolmabile nella città di Napoli. Venerdì avrà luogo la giunta straordinaria per la costruzione del monumento a D10S. Dopo l’atto dovuto dello stadio intitolato al campione argentino, il Comune di Napoli comincerà l’iter per il crowdfunding e per la scelta dell’idea migliore. La statua verrà posizionata in piazzale Tecchio, davanti allo stadio. Sono stati l’assessore alla Cultura Eleonora de Majo e l’assessore allo Sport Ciro Boriello a portare avanti l’idea. Bruscolotti e Patrizio Oliva invece saranno i rappresentanti sportivi della commissione che giudicherà i progetti.

La mostra dedicata a Maradona e il museo dedicato

Non si parla però soltanto di un monumento. Il progetto prevede l’organizzazione di una mostra dedicata al campione che verrà ospitata al Museo Filangieri e con il tempo la costruzione di un vero e proprio museo dedicato, nell’ideazione del quale verranno coinvolti i figli stessi di Maradona. Una serie di iniziative che stanno prendendo piede al fine di ricordare al meglio un uomo indimenticabile che è a tutti gli effetti un personaggio storico della città di Napoli, e come tale va ricordato.