Si tinge di giallo la possibile cessione di Arkadiusz Milik: c’è il rischio che la situazione possa finire in Tribunale

Una cosa ormai sembra chiara: il caso Milik è una bomba a orologeria e, se non si risolve positivamente entro gennaio, gli strascichi legali fra club e calciatore sono dietro l’angolo. Il Napoli ha rifiutato le offerte – molto basse – arrivate da Atletico Madrid e Marsiglia e non si smuove dalla richiesta di 15 milioni. Soldi che poteva essere disposta a spendere la Fiorentina, ma è una destinazione che a Milik sembra proprio non piacere. Muro contro muro, quindi, con la sensazione che a meno di improvvisi riavvicinamenti con un top club la situazione non si risolverà tanto facilmente.

Non solo la cessione di Milik: passi avanti per Zaccagni

Intanto, al di là dell’annoso caso Milik, in entrata continuano i contatti per Mattia Zaccagni. Il 25enne centrocampista del Verona va in scadenza nel 2022 e per questo il prossimo giugno potrebbe finire sul mercato. Il Napoli prova a bruciare tutti sul tempo e, forte degli ottimi rapporti con il club gialloblu dopo l’affare Rrahmani, valuta la possibilità di un affare sulla stessa falsariga. 10-15 milioni subito e prestito al Verona fino a fine stagione, per poi inserirlo in rosa la prossima estate.