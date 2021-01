Mistero sull’infortunio di Osimhen: tempi di recupero incerti

Ancora mistero sull’infortunio di Osimhen, fuori ormai da due mesi dopo il problema alla spalla. Il rientro slitta.

L’infortunio di Victor Osimhen ora diventa un grosso mistero. Si susseguono le voci sulle condizioni dell’attaccante azzurro, che ormai 2 mesi fa lasciava il campo dolorante nel corso di Nigeria-Sierra Leone. Poi le vacanze natalizie con polemiche e la positività al Covid, che ha ulteriormente rallentato il processo di recupero.

Mistero sull’infortunio di Osimhen: out contro la Juve

Inizialmente si credeva che si trattasse di un infortunio di lieve entità, ma ora i tempi si stanno dilatando e sulla sua situazione fisica iniziano a sorgere tanti dubbi. Al netto del Covid, altra problematica che ne sta rallentando il recupero, il vero problema sono le condizioni della spalla destra. La terapia conservativa che ha scongiurato l’operazione, poi il viaggio ad Anversa per cercare di recuperare attraverso esercizi specifici. Ma il ritorno in campo si allontana sempre di più e sembra ormai certo il forfait anche per la Supercoppa con la Juve. Il rientro adesso potrebbe quindi slittare addirittura a fine febbraio.

E il Napoli perde anche Manolas

E così, mentre Mertens e Koulibaly si avvicinano al recupero definitivo, oltre a Osimhen il Napoli deve rinunciare anche a Kostas Manolas. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore greco parlano distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Un’altra defezione importante in un reparto sempre più pieno di problemi, in un momento molto complicato per la rosa di Rino Gattuso che rischia di affrontare le prossime decisive settimane con una rosa ridotta all’osso soprattutto nel settore offensivo. Tanto che il tecnico ha momentaneamente bloccato la cessione di Llorente.