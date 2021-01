Una settimana decisiva: il Napoli si gioca la stagione

Una settimana decisiva per la stagione del Napoli, impegnato in Coppa Italia e campionato. Poi la Supercoppa con la Juve.

Prima la Coppa Italia, poi la Fiorentina e infine la Supercoppa con la Juve. In sette giorni il Napoli si gioca gran parte della sua stagione con 3 partite nelle quali sarà importante dosare le forze, al netto degli infortunati e al netto dei tanti calciatori che non stanno rendendo al meglio possibile.

La settimana decisiva: turnover Napoli contro l’Empoli

Anche per questo è plausibile che nella sfida di Tim Cup contro l’Empoli, sicuramente la più abbordabile delle tre, Gattuso ricorra a calciatori meno impiegati per provare a far rifiatare chi invece ha giocato di più. A guardare chi ha avuto meno chance in questi primi mesi salta sicuramente all’occhio il nome di Faouzi Ghoulam, ma anche quello di Stanislav Lobotka. Può essere l’occasione per elementi in cerca di immediato rilancio, come Amir Rrahmani, o per chi semplicemente dovrebbe e potrebbe giocare un po’ di più, come Elmas.

Fiorentina e Juve, la stagione è già a un bivio

Turnover, sì, ma senza esagerare: altrimenti il rischio di un Rijeka-bis è dietro l’angolo, e stavolta con la sfida secca, potrebbe essere un grosso problema. Domenica all’ora di pranzo poi ecco la trasferta a Firenze, campo sempre ostico per il Napoli che qualche anno fa proprio al ‘Franchi’ perse di fatto uno scudetto sotto i colpi del Cholito Simeone. Infine l’appuntamento più atteso che assegnerà il primo trofeo stagionale: il 20 gennaio a Reggio Emilia si giocherà la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Una sfida da non fallire al termine della settimana che potrebbe dire già molto sull’intera stagione degli azzurri.