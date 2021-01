Calciomercato Napoli, il Verona “blocca” Zaccagni. Milik verso la Francia

Il calciomercato del Napoli passa attraverso due obiettivi: vendere Arkadiusz Milik e acquistare Mattia Zaccagni per il futuro.

Mattia Zaccagni è un obiettivo del Napoli ma di sicuro non arriverà a gennaio. Adesso c’è anche la conferma di Maurizio Setti, presidente del Verona, che scopre le carte di Giuntoli e spiega che l’interesse degli azzurri è concreto, ma di certo non per l’immediato. Resta in piedi l’ipotesi di un acquisto in stile Rrahmani per un calciatore che nel 2022 andrà in scadenza e che quindi può essere preso per una cifra sicuramente più contenuta.

Calciomercato Napoli: il Marsiglia ci riprova per Milik, Malcuit ai saluti

Al momento appare difficile che il Napoli possa davvero muoversi in entrata. Sicuramente va trovata una soluzione per Milik, con il Marsiglia che sembra interessato anche a spendere una cifra che si avvicina un po’ di più ai 15 milioni cash chiesti dal Napoli. Sarebbe liquidità importante che potrebbe cambiare anche i piani di mercato del Napoli, ma di sicuro prima resta da sfoltire la rosa. Llorente, vista la situazione in attacco, potrebbe muoversi al limite a fine mercato o addirittura restare a disposizione mentre per Malcuit si valutano soluzioni in Serie A. C’è la Fiorentina, ci sono il Parma e la Spal. Al momento nessuna ha ancora affondato il colpo e l’esterno francese resta in attesa di sistemazione.

