Napoli su Zaccagni, l’agente: “Si decide tutto in estate”

Fausto Pari, agente di Zaccagni, rimanda all’estate ogni discorso di mercato per il ragazzo seguito dal Napoli: “A gennaio nessuna cessione”.

E’ una delle rivelazioni del campionato, punto di riferimento tecnico del Verona di Ivan Juric: Mattia Zaccagni ha 25 anni ma è come se ne avesse dieci in più per la personalità mostrata in ogni partita in cui si è fatto notare. I numeri sono decisamente dalla sua parte: cinque assist e quattro goal, di cui l’ultimo straordinario in rovesciata e decisivo per avere la meglio sullo Spezia. Normale che su un giocatore del genere, esploso in poco tempo, si siano fiondati i club di fascia alta della nostra Serie A: il Napoli è presente in lista e questo interesse non fa altro che generare indiscrezioni come quella riportata dal ‘Corriere dello Sport’, secondo cui Zaccagni approderebbe in azzurro a partire dalla prossima estate e rimarrebbe in prestito a Verona fino al termine della stagione. Operazione che ricorda parecchio quelle che hanno portato Rrahmani e Petagna all’ombra del Vesuvio.

Una cosa, però, è certa: Zaccagni, da Verona, in questa sessione di mercato non si muoverà. Lo ha annunciato il suo agente, Fausto Pari, peraltro con un passato proprio nel Napoli da giocatore dal 1992 al 1996. Queste le dichiarazioni rilasciate in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di ‘Calcio Today’: “Le voci su gennaio sono false. Il Verona non vende fino a fine stagione. Al termine del campionato ci siederemo attorno ad un tavolo e prenderemo in considerazione l’offerta migliore. Tutto rimandato all’estate? Sì, il cartellino è di proprietà del Verona che decide“.

Zaccagni-Napoli si può? Pari non si sbilancia

Le recenti prestazioni da sogno di Zaccagni e l’accostamento al Napoli stanno facendo sognare i tifosi partenopei che però, ad oggi, non possono avere la certezza sulla fumata bianca del trasferimento del 25enne al ‘Diego Armando Maradona’. Lo stesso Pari non si è esposto più di tanto: “Napoli in vantaggio sulle altre pretendenti? Non so dire se sia o meno in pole rispetto a Milan o Lazio. Bisogna chiedere al Verona”.