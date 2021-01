Milik al Marsiglia, ultimi dettagli: tutti i bonus e le percentuali

Arkadiusz Milik è sempre più vicino a diventare un calciatore del Marsiglia. Scopriamo tutte le clausole ed i dettagli di un affare che sembrava ormai un miraggio

Siamo ai cavilli, ai piccoli dettagli che mancano per definire un affare che finalmente vede la luce. Arkadiusz Milik è sempre più vicino a diventare un calciatore del Marsiglia e a questo punto solo un gesto di incoscienza di una delle parti potrebbe mandare tutto a monte. L’affare è definito con una formula un po’ “acrobatica”, per così dire, che va analizzata nei dettagli. Primo passo: Milik deve rinnovare col Napoli fino al 2022. In questo modo potrà andar via in prestito con obbligo di riscatto, un modo per far sì che il Marsiglia possa spalmare l’acquisto sul prossimo bilancio.

Milik al Marsiglia, le cifre: dai 13 milioni alle percentuali

Ora per la cessione di Milik al Marsiglia restano da definire gli altri dettagli, quelli economici. L’affare si svilupperà sulla base di un fisso di 8-9 milioni più 4-5 di bonus. Un totale di circa 13 milioni che potrebbe poi crescere qualora il Marsiglia decidesse di vendere un domani il suo nuovo attaccante. Percentuale sulla futura rivendita: il Napoli chiedeva il 30%, alla fine si chiuderà al 20% o al 25%. In soldoni, se il Marsiglia un giorno dovesse cedere Milik per 20 milioni gli azzurri potrebbero incassarne altri 4-5, cifra destinata a salire se la cessione fosse ad un prezzo più alto. Un prezzo importante per un attaccante fuori rosa e in scadenza fra 6 mesi che ormai stava diventando un problema gigantesco.