Juve-Napoli, finalmente parla il campo: per Gattuso gara speciale

Juve e Napoli si affrontano in Supercoppa e avranno l’occasione di sfidarsi per la prima volta in stagione: partita speciale per Gattuso che incontra il suo vecchio amico.

Juventus e Napoli finalmente avversari di campo. In questa stagione non si sono ancora incontrate, ma sono state sotto i riflettori per tanto tempo da ottobre fino ad oggi, forse più del dovuto per questioni extra-calcistiche. Il club campano ha perso il primo ricorso alla Corte d’Appello, ma ha avuto ragione per il Collegio di Garanzia del CONI in merito alla partita mai disputata del 4 ottobre. Per tale ragione, la sfida di campionato dovrà essere rigiocata ma ancora non si sa quando.

Nel frattempo, Juve e Napoli si affrontano in Supercoppa domani alle 21:00 al Mapei Stadium, per alzare il primo trofeo italiano del 2021. La squadra di Gattuso arriva con qualche defezione, ma forte del 6-0 rifilato alla Fiorentina. Anche i bianconeri non hanno la squadra al completo, tra casi Covid e infortuni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Supercoppa, la grande occasione del Napoli: Juve in confusione

Juve-Napoli, Gattuso sfida Pirlo per la prima volta

Un match delicato per i Campioni d’Italia, viste le difficoltà avute in campionato e diversi passi falsi commessi in questi 4 mesi di calcio. Andrea Pirlo, allenatore esordiente, si troverà per la prima volta a contendere un titolo che al momento è importantissimo per la Juventus. Dopo la sconfitta contro l’Inter, una pioggia di critiche ha travolto l’allenatore bianconero che vorrà rifarsi proprio contro il suo vecchio amico Rino.

La sfida tra Gattuso e Pirlo allenatori è inedita. I due sono stati protagonisti di numerosi successi con la maglia del Milan, intervallati dalla meravigliosa cavalcata al mondiale del 2006. Sono amici da troppo tempo, ma per una notte saranno rivali e la voglia di dimostrare il proprio valore da tecnico è altissima per entrambi. Ringhio ha vinto già due volte su due contro la Juventus da allenatore del Napoli. Ora vuole il tris.