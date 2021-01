Llorente lascia il Napoli: accordo con un altro club di Serie A

Il prosieguo della carriera di Fernando Llorente non sarà a Napoli: accordo raggiunto per la cessione che avverrà nelle prossime ore.

Le strade di Fernando Llorente e del Napoli stanno per separarsi. Forse avrebbero dovuto farlo già tempo fa, ma questo è quanto: la stagione 2020/2021 dello spagnolo non terminerà in Campania ma in Friuli, dove l’Udinese è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Un corteggiamento, quello dei bianconeri, andato a buon fine con la fumata bianca dell’accordo totale trovato tra le due società: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, anche l’ex Athletic Bilbao ha dato il suo assenso alla nuova destinazione, voglioso com’è di tornare a riassaporare con continuità l’ebbrezza offerta dal terreno di gioco, che al Napoli era ormai diventata una perfetta sconosciuta.

Tranne nell’ultimo periodo, in cui Llorente era tornato quantomeno a far parte delle rotazioni offensive di Gattuso nei momenti d’emergenza, inserito quando c’era il bisogno di recuperare il match: come avvenuto nello sfortunato incontro perso con lo Spezia, riuscito a sbancare il ‘Diego Armando Maradona’ nonostante l’inferiorità numerica emersa in seguito all’espulsione di Ismajli. Lo spagnolo ha accettato questo ruolo di riserva fissa e una dimensione a lui poco consona, ma ora preme per rientrare nel giro dalla porta principale e con la solita fame da bomber letale nell’area di rigore.

Llorente, l’addio al Napoli sarà ufficializzato nelle prossime ore

Llorente parteciperà comunque con il Napoli alla trasferta del ‘Bentegodi’ contro il Verona, per poi firmare con l’Udinese e formalizzare il trasferimento: una espressa richiesta del club partenopeo che non ha intenzione di affrontare una squadra così ostica con un uomo in meno per quanto riguarda l’attacco. Ad Udine, Llorente prenderà il posto di Kevin Lasagna, anch’egli ad un passo dalla firma con un altro club di Serie A: neanche a farlo apposta, proprio il Verona di Juric.