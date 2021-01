Probabili formazioni Napoli-Spezia: Petagna verso la conferma

Il Napoli cerca la ‘vendetta’ contro lo Spezia ai quarti di Coppa Italia: la vincente affronterà una tra Atalanta e Lazio in semifinale.

Un famoso detto afferma che ‘la vendetta è un piatto che va servito freddo’, ed è forse questo l’incipit del discorso che Gennaro Gattuso farà ai suoi ragazzi prima di Napoli-Spezia: in palio c’è una semifinale di Coppa Italia, a cui aggrapparsi dopo l’uno-due micidiale tra Juventus e Verona che ha tagliato le gambe agli azzurri. Nella mente di Insigne e compagni c’è ancora quel clamoroso 1-2 del ‘Diego Armando Maradona’, risalente al 6 gennaio: rimonta spezzina firmata Nzola e Pobega, nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Ismajli.

Una partita dominata dal Napoli e conclusasi con l’epilogo peggiore e inimmaginabile: l’autore dell’illusorio vantaggio era stato Andrea Petagna, candidato a vestire nuovamente una maglia da titolare. Verso la panchina, infatti, sia Mertens che Osimhen: entrambi hanno avuto modo di riprendere confidenza con il terreno di gioco per qualche spezzone di gara, ragion per cui un impiego dal 1′ appare piuttosto improbabile. Zielinski rifinitore alle spalle dell’ex SPAL, con Lozano e Insigne a svariare sugli esterni. Consolidata la coppia di centrocampo Demme-Bakayoko, alla luce della positività non ancora superata da Fabian Ruiz. In difesa torna Manolas accanto a Koulibaly, così come Mario Rui al posto di Hysaj a sinistra: completa il reparto, sull’out opposto, Di Lorenzo. Prosegue la staffetta tra i pali della porta: stavolta tocca a Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias.

Napoli-Spezia, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Napoli e Spezia, in programma giovedì 28 gennaio alle ore 21, sarà trasmesso dalla Rai sul canale Rai 2. Telecronaca affidata a Dario Di Gennaro, coadiuvato al commento tecnico da Manuel Pasqual.

La visione in streaming sarà disponibile grazie a RaiPlay, servizio usufruibile attraverso il collegamento al sito da pc o l’applicazione scaricabile su smartphone e tablet.