Il tabellone della Coppa Italia: Napoli contro Atalanta o Lazio

Il tabellone della Coppa Italia 2020/21 dai quarti di finale: in semifinale il Napoli incrocerebbe una tra Atalanta e Lazio.

La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale. Le otto squadre che hanno superato gli ottavi si sfideranno in gara unica per decretare le quattro semifinaliste. In corsa oltre al Napoli sono rimaste Inter, Milan, Atalanta, Lazio, Juventus, SPAL e Spezia.

Il tabellone della Coppa Italia: Napoli contro Lazio o Atalanta

Il Napoli, detentore del trofeo, chiuderà il quadro dei quarti di finale in casa contro lo Spezia. La gara si giocherà giovedì 28 gennaio alle ore 21.00. In caso di parità al termine dei novanta minuti si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Il Napoli arriva ai quarti dopo aver superato l’Empoli agli ottavi di finale non senza difficoltà, mentre lo Spezia a sorpresa nel turno precedente ha eliminato la favoritissima Roma. La vincente di Napoli-Spezia affronterà in semifinale una tra Atalanta e Lazio, impegnate mercoledì 27 gennaio nel pomeriggio a Bergamo. Gli azzurri quindi potrebbero incrociare Juventus, Inter o Milan solo in finale: appuntamento il 19 maggio 2021 all’Olimpico di Roma.

Il quadro delle semifinali: Milan o Inter contro Juve o SPAL

Ad aprire i quarti di finale della Coppa Italia 2020/21 sarà il derby Inter-Milan di martedì 26 gennaio, il giorno dopo invece oltre ad Atalanta-Lazio si giocherà anche Juventus-SPAL. I bianconeri, strafavoriti, affrontano la rivelazione della competizione capace di eliminare il Sassuolo negli ottavi di finale. In semifinale però, se dovesse passare il turno, la squadra di Pirlo se la vedrà con una delle due milanesi per accedere alla finale di Roma del 19 maggio. Le semifinali, al contrario di quanto avviene per ottavi e quarti di finale, si giocheranno con gare di andata e ritorno. Il fattore campo, ovvero chi giocherà in casa la gara di ritorno, dipende dall’ordine delle teste di serie: ad ogni squadra è stato associato un numero e quelli più bassi avranno la precedenza. Tutte le partite della Coppa Italia 2020/21 verranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai che detiene i diritti della manifestazione.