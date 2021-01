Napoli-Parma, le formazioni: caccia a un’altra vittoria scacciacrisi

Le probabili formazioni di Napoli-Parma: Gattuso, nervosissimo, ha bisogno di una vittoria anche in campionato

Dopo aver saltato bene il fosso Coppa Italia, ora bisogna necessariamente replicare anche in campionato. L’arrivo di De Laurentiis ha messo in chiaro un po’ le cose, con la fiducia pubblica ribadita a Gattuso e il confronto con calciatori, allenatore e dirigenti per proseguire bene la stagione. Dal canto suo il mister non sembra esattamente serenissimo, ma si sa: in questi casi l’unica medicina è la vittoria.

Napoli-Parma è la partita che può far ritrovare agli azzurri punti in classifica in quella che sarà una bagarre infernale fino a fine stagione, potenzialmente con 7 squadre in corsa per tutti i primi 7 posti. Attenzione poi anche a Verona e Sassuolo, che magari non avranno velleità di primissime posizioni ma sono lì, e possono infilarsi nella lotta Europa League senza troppi complimenti.

Napoli-Parma, le formazioni: dubbio 4-3-3 o 4-2-3-1

Per Napoli-Parma Gattuso insisterà ancora sui titolarissimi e sugli uomini più in forma. Ospina in porta, in difesa Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly con Mario Rui in vantaggio su Hysaj sulla sinistra. In mezzo al campo Bakayoko e Demme, se dovesse essere 4-2-3-1, Demme con Zielinski e probabilmente Elmas se si dovesse puntare di nuovo sul 4-3-3. In avanti Mertens e Osimhen sono ancora lontanissimi dalla forma migliore, e si è visto anche contro lo Spezia.

Largo dunque a Petagna, che sembra aver recuperato dai problemi accusati in settimana e occuperà il centro dell’attacco, se tutto va come previsto. Ai suoi lati ci saranno Hirving Lozano e Lorenzo Insigne, apparsi parecchio in condizione contro lo Spezia e pronti ancora una volta a trascinare i compagni.

PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PARMA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (Hysaj); Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (Hysaj); Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Insigne; Petagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.