Napoli-Parma 2-0: Elmas e Politano firmano la vittoria

Il Napoli batte il Parma pur senza brillare e torna alla vittoria anche in campionato. Decidono i gol di Elmas e Politano.

Il Napoli torna alla vittoria anche in campionato battendo 2-0 il Parma. Gli azzurri, pur senza brillare dal punto di vista del gioco, conquistano tre punti fondamentali per non perdere ulteriore terreno in classifica e restano a -9 dal Milan capolista con una partita da recuperare

Elmas-Politano: il Napoli torna alla vittoria

Gattuso recupera Petagna e conferma il 4-3-3 con Elmas e Zielinski mezzali, Demme davanti alla difesa. Mario Rui viene preferito a Hysaj. Solo panchina per Osimhen. Nel Parma non c’è Inglese, Cornelius viene schierato al centro del tridente con Gervinho e Kucka. I ritmi della partita non sono alti e di fatto il Napoli non riesce mai a rendersi pericoloso, a sbloccare la partita è quindi un’azione personale di Elmas che intorno alla mezz’ora spacca la difesa del Parma e batte Sepe dopo un rimpallo fortunato. Nella ripresa lo spartito non cambia. A fare la gara anzi sono gli ospiti, mentre il Napoli sta molto basso e chiuso in difesa del vantaggio. Gli azzurri non rischiano ma non riescono neppure a ripartire in contropiede. Nel finale Politano, subentrato da poco, trova il raddoppio sfruttando anche una fortunata deviazione mentre Insigne colpisce il palo rimandando ancora l’appuntamento col centesimo gol.

Napoli-Parma, le pagelle: Elmas il migliore, Insigne sfortunato

OSPINA 6: Praticamente mai chiamato in causa con le mani, se la cava come sempre più che bene con i piedi.

DI LORENZO 6,5: Attento in fase difensiva, spinge poco ma Gervinho non gli scappa mai.

MANOLAS 6,5: Stavolta la coppia di centrali non si distrae e il Napoli non rischia nulla.

KOULIBALY 6: Una partita normale per un giocatore straordinario.

MARIO RUI 6,5: Sempre puntuale nel chiudere le diagonali, spinge con raziocinio senza scoprire la sua fascia.

DEMME 6: Il solito equilibratore. Indispensabile per il gioco di Gattuso.

ELMAS 7: Una sua azione personale regala al Napoli il vantaggio. Nettamente il più vivo del centrocampo.

ZIELINSKI 5,5: Conferma di non attraversare il suo migliore periodo di forma. Diligente ma non si accende mai.

LOZANO 6: Meno pimpante rispetto alle ultime uscite, ma quando accelera mette in difficoltà gli avversari.

PETAGNA 6: Non è al meglio fisicamente ma combatte come può. Generoso.

INSIGNE 6: La sfortuna continua a perseguitarlo. Nel finale il palo gli nega la gioia del centesimo gol col Napoli.

POLITANO 6,5: Entra al posto di Petagna, si piazza a destra e chiude la gara con un pizzico di fortuna.

BAKAYOKO, HYSAJ, MAKSIMOVIC SV