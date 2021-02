De Laurentiis conferma Giuntoli, ma un precedente può farlo tremare

Aurelio De Laurentiis smentisce le fake news sul conto di Cristiano Giuntoli: il presidente smentisce l’addio del ds del Napoli, ma un precedente può farlo tremare.

La settimana delle social-conferme, in casa Napoli. Dopo quella a Gattuso arrivata alla vigilia di Napoli-Spezia di Coppa Italia, adesso arriva anche quella di Giuntoli, ancora alla vigilia di una sfida di Coppa, stavolta contro l’Atalanta. La scorsa settimana era stato l’account social del Napoli a ribadire fiducia all’allenatore provando a frenare le speculazioni sul suo futuro ma poi è stato lo stesso Gattuso a scoprire il velo e a lasciare intendere che non è esattamente tutto rose e fiori.

De Laurentiis: “Su Giuntoli fake news”, ma fu così anche per Ancelotti

Stavolta è direttamente il presidente De Laurentiis attraverso il suo account privato a ribadire la fiducia al ds Cristiano Giuntoli, finito nell’occhio del ciclone negli ultimi tempi per il mercato rivelatosi deludente. “Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, è una fake news“, spiega De Laurentiis. Parole importanti, che sanno di riconferma, ma che riportano alla mente un evento molto simile.

4 dicembre 2019, De Laurentiis esprime pubblica stima per Carlo Ancelotti e gli ribadisce la fiducia. Sei giorni dopo, 10 dicembre 2019, arriva l’esonero dell’allora allenatore azzurro. Un precedente tutt’altro che rassicurante, per Giuntoli ma anche per Gattuso.

Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 2, 2021