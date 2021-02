Probabili formazioni Napoli-Atalanta: novità Bakayoko?

Il Napoli ospita l’Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia: Gattuso è pronto ad affidarsi ai titolarissimi contro i nerazzurri.

Ne siamo sicuri, Gennaro Gattuso ci metterebbe la firma per rivedere la straordinaria prova offerta dal Napoli il 17 ottobre: Atalanta demolita con un perentorio 4-1, legittimato da un primo tempo sensazionale degli azzurri. Un risultato che, mercoledì sera, sarebbe l’ideale per approcciare al match di ritorno con una certa tranquillità e ipotecare la finalissima contro una tra Inter e Juventus, nel tentativo di bissare la Coppa Italia vinta sette mesi fa subito dopo la fine del lockdown. Da un punto di vista più realistico, anche un semplice successo consentirebbe di dare un seguito al periodo di ripresa dopo la delusione di Supercoppa e la batosta di Verona, da cui sono nati tutti quei rumors che hanno interessato prepotentemente la figura dell’allenatore.

La Coppa Italia resta uno degli obiettivi da conquistare e, per tale motivo, Gattuso non si affiderà al turnover nonostante si debba tornare in campo già sabato contro il Genoa al ‘Ferraris’: Ospina più di Meret in porta, retroguardia con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e Manolas e Koulibaly in posizione centrale. A centrocampo dovrebbe esserci il rientro dal primo minuto di Bakayoko a discapito di Elmas, reduce da due goal consecutivi che ne hanno segnato la rinascita. Insieme all’ex Monaco spazio anche per Demme e Zielinski. Pochi dubbi in attacco, alla luce delle condizioni non ottimali di Mertens e delle difficoltà incontrate da Osimhen: Petagna terminale di riferimento con Lozano e Insigne a imperversare sulle corsie laterali.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

Napoli-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Atalanta sarà visibile in diretta tv sul canale Rai 1.

Streaming disponibile su RaiPlay, collegandosi al sito ufficiale da pc o scaricando l’applicazione dedicata su smartphone e tablet.