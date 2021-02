Probabili formazioni Napoli-Juventus: finalmente Osimhen

Sfida senza appello per il Napoli contro una lanciatissima Juventus: Gattuso verso l’impiego dal 1′ di Osimhen dopo tre mesi.

Scelte obbligate per il Napoli, o quasi. Gennaro Gattuso affronta la partita che potrebbe decidere anche il suo futuro nelle peggiori condizioni possibili. Sei indisponibili e diversi altri non al top della forma, e di fronte c’è una delle squadre più in forma del campionato come la Juventus di Pirlo. Formazione già decisa se non per qualche dubbio dal centrocampo in su. In difesa c’è poco da ipotizzare. Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui sono gli unici disponibili e scenderanno in campo davanti ad Ospina. In mezzo al campo Gattuso recupera Fabiàn Ruiz ma anche stavolta è molto difficile che parta dal primo minuto. Dovrebbero giocare Elmas, Bakayoko e Zielinski più avanzato, con Lobotka in ballottaggio con il francese per il ruolo di vertice basso del centrocampo. In avanti Lozano e Insigne ai lati mentre come punta centrale Victor Osimhen è ancora in vantaggio su Andrea Petagna. Decisamente più improbabile l’attacco light, con Politano in campo sulla destra e Lozano punta centrale.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Napoli-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Juventus, in programma sabato 13 febbraio 2021 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli alle ore 18, sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Lo streaming della partita sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L’alternativa è Now TV, la piattaforma dove è possibile assistere alla programmazione di Sky dopo aver aderito ad una delle offerte dedicate.