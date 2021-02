Napoli-Juve, rivincita o condanna definitiva per Gattuso. La gara di sabato sera è già decisiva per salvare la stagione.

Napoli-Juve, secondo atto. Potevano essere quattro quest’anno se il Napoli fosse arrivato alla finale di Coppa Italia, ma a spuntarla mercoledì sera è stata l’Atalanta. Sabato sera quindi si gioca la rivincita della sfida di Supercoppa in attesa del recupero della terza giornata di andata e le due squadre arrivano in due momenti diametralmente opposti.

Napoli-Juve, rivincita o condanna: parola al campo

La vittoria in Supercoppa ha dato il via ad un momento di forma favoloso per i ragazzi di Pirlo, che dopo quella partita non hanno più perso e hanno battuto anche l’Inter, raggiungendo la finale di Coppa. Dice invece male, anzi malissimo al Napoli di Gattuso, che da quella sfida in poi tra campionato e coppa ne ha perse 3 e vinte solo 2 (contro Spezia e Parma) ed ora vede fortemente in bilico la panchina del suo allenatore.

Una vittoria per salvare la stagione

Le tante assenze, il momento di forma per niente incoraggiante e una Juve tornata ai suoi livelli abituali. Tutto lascerebbe pensare che il Napoli sia una sorta di condannato a morte, ma come spesso accade è proprio in questi momenti che si può ribaltare tutto e cambiare il corso della storia. Battere la Juve, vincere col Granada e ripartire alla grandissima quando torneranno gli indisponibili. Corsa al quarto posto ed Europa League: niente è ancora perduto e una stagione che sembra ad un passo dal baratro può ancora trasformarsi in un’annata trionfale.