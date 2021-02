Probabili formazioni Atalanta-Napoli: scelte obbligate per Gattuso

Nuovo round tra Atalanta e Napoli: Gattuso ne recupera due, ma le scelte di formazione non lasciano ampi margini di libertà.

Ci (ri)siamo. Atalanta e Napoli di nuovo a duello per la quarta volta in stagione, la seconda al ‘Gewiss Stadium’ dopo il pesante 3-1 dei bergamaschi che hanno staccato il pass per la finale di Coppa Italia. A completare il quadro anche un pareggio e il rotondo successo azzurro del 17 ottobre: un 4-1 che schiantò le ambizioni nerazzurre, travolte dalle quattro reti realizzate tutte nel primo tempo. La migliore prova per distacco offerta dai ragazzi di Gattuso, lontana parente delle ultime uscite: lo 0-2 sul campo del Granada ha complicato maledettamente il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, tanto che il destino del tecnico calabrese pare appeso ad un sottilissimo filo.

Vietato sbagliare, dunque, nel prossimo impegno in cui saranno nuovamente a disposizione Koulibaly e Ghoulam, ristabilitisi dopo la positività al Covid-19. Il senegalese potrebbe essere lanciato subito nella mischia dal primo minuto accanto a Maksimovic, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini davanti a Meret, titolare obbligato a causa del forfait fisico di Ospina. Mediana con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati di Bakayoko, tridente d’attacco composto da Elmas e Insigne a supporto della punta centrale Osimhen. Da valutare le condizioni di Politano e Demme, con quest’ultimo in ripresa. Sempre out Mertens, Lozano e Petagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne.

Atalanta-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Napoli, in programma domenica 21 febbraio 2021 alle ore 18 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Streaming disponibile sull’applicazione di Sky Go per gli abbonati Sky o, in alternativa, su Now TV previo acquisto di uno dei pacchetti offerti dalla piattaforma.