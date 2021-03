Gli infortunati in casa Napoli fanno passi importanti verso il recupero: vediamo la situazione di Lozano e Manolas in vista della trasferta di San Siro

Milan-Napoli, primo atto di tre sfide che diranno molto sulle ambizioni Champions del Napoli. Bisogna gestire le forze, ma per fortuna dall’infermeria continuano ad arrivare buone notizie. Hirving Lozano si sta ormai allenando completamente in gruppo e può dirsi completamente recuperato per il tour de force con Milan, Juve e Roma. Non è al top della forma e quindi a San Siro dovrebbe partire dalla panchina così come Manolas, sulla via del recupero ma non ancora al meglio.

La formazione del Napoli: Demme e Mertens favoriti

E vediamole, quindi, le probabili scelte di Pioli e Gattuso per Milan-Napoli. In porta ci sarà Ospina, sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj, più di Mario Rui, con il confermatissimo Rrahmani al fianco di Koulibaly. In mezzo al campo Demme favorito su Bakayoko, Fabiàn Ruiz e Zielinski completano il reparto con il polacco come sempre più avanzato. Ai lati ci saranno Politano ed Insigne mentre davanti Dries Mertens potrebbe spuntarla su Victor Osimhen, che però sembra sempre più vicino alla miglior condizione e potrebbe anche essere lui la sorpresa dal primo minuto.

Milan, Pioli recupera Calhanoglu e Theo Hernandez

Buone notizie anche per il Milan. Stefano Pioli temeva di dover rinunciare anche a Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, due degli elementi più importanti della rosa alle prese con dei problemi fisici, invece dovrebbe farcela a recuperarli. Sarà out invece capitan Romagnoli, infortunato, mentre davanti ci sarà ancora Rafael Leao, vista la contemporanea indisponibilità di Ibrahimovic, Mandzukic e Rebic. Calciatori infortunati in casa Milan che si aggiungono agli altri indisponibili Bennacer e Maldini.

FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabiàn, Demme (Bakayoko); Politano, Zielinski, Insigne, Mertens (Osimhen). All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.