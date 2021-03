Le probabili formazioni di Milan-Napoli: ballottaggio Osimhen-Mertens, Lozano al massimo in panchina. Assente Ibrahimovic.

Inizia la settimana di fuoco del Napoli che deve dare continuità di risultati dopo la vittoria casalinga ottenuta contro il Bologna. Domenica sera però gli azzurri fanno visita al Milan, attualmente secondo a -6 dall’Inter e reduce dal prezioso pareggio ottenuto in Europa League sul campo del Manchester United. Dopo toccherà a Juventus e Roma, sempre in trasferta.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Buone notizie per Gattuso: l’infermeria si svuota

Probabili formazioni Milan-Napoli: Lozano in panchina

Gattuso deve scegliere se rilanciare Osimhen o confermare Mertens al centro dell’attacco, ancora out Petagna mentre Lozano potrebbe al massimo accomodarsi in panchina. In porta Ospina, Rrhamani è favorito su Manolas per giocare accanto a Koulibaly. Sulla sinistra Hysaj più di Mario Rui. In mezzo al campo Fabian Ruiz e Demme. Confermatissimi i tre dietro la punta: Insigne, Zielinski e Politano.

Il Milan conta di recuperare Calhanoglu e Romagnoli, che però dovrebbero andare in panchina. Accanto a Kjaer ci sarà ancora Tomori, rientra Theo Hernandez sulla fascia sinistra. A centrocampo Meité preferito a Tonali. Rafael Leao unica punta, alle sue spalle Saelemaekers, Krunic e Castillejo. Sempre out Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Milan-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Milan-Napoli, in programma allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ alle ore 20:45 di domenica 14 marzo, sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Streaming disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky, su Now TV per tutti gli altri (previo l’acquisto di un abbonamento).