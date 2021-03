Milan-Napoli, i precedenti: la vittoria manca da 4 anni

Milan-Napoli è il posticipo del 27esimo turno di Serie A: San Siro campo tradizionalmente ostico per gli azzurri, tutti i precedenti.

Altro giro e altro importante crocevia per il Napoli che si gioca una grossa fetta di stagione contro il Milan, secondo in classifica e desideroso di tornare a stretto contatto con l’Inter capolista. Match dai risvolti storici importanti per quello che ha rappresentato in passato: dalla presenza di grandi campioni come Maradona e Van Basten alle lotte perenni per lo Scudetto, motivetti che ci hanno accompagnato soprattutto verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso. Oggi gli obiettivi in ballo (soprattutto per i partenopei) sono diversi, resta immutato invece il fascino di un grande classico del calcio italiano.

Quello di domenica sera sarà il 73esimo confronto tra Milan e Napoli a San Siro in Serie A: il bilancio complessivo è nettamente favorevole ai rossoneri che hanno trionfato in 32 occasioni, di fronte a 26 pareggi e 14 successi azzurri. Nonostante ciò, il segno ‘1’ non si vede dal 14 dicembre 2014, un 2-0 suggellato dalle reti di Menez e Bonaventura; l’ultimo pari invece è più recente, l’1-1 del 23 novembre 2019; il blitz partenopeo, infine, manca dal 21 gennaio 2017 (1-2), quando sulla panchina napoletana sedeva ancora Maurizio Sarri.

Milan-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Milan-Napoli, in programma domenica 14 marzo 2021 alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Streaming disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky, su Now TV per tutti gli altri previo l’acquisto di uno degli abbonamenti offerti.