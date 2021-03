Infortunati Napoli, Gattuso svuota l’infermeria: buone notizie da 3 elementi

Buone notizie dagli infortunati del Napoli: per Gennaro Gattuso un segnale importante da tre calciatori che erano fermi ai box

Di corsa verso la settimana infernale, anche più del previsto. Il Napoli vuole dare la svolta alla stagione nelle prossime tre sfide, che diranno tanto, se non tutto, sulle chance Champions degli azzurri di Gattuso. Milan, Juve e Roma, tre trasferte fondamentali dove c’è bisogno di tutti gli effettivi a disposizione per ritrovare un cammino incoraggiante e mettere nel mirino le posizioni che contano.

Negli ultimi tempi gli azzurri erano stati falcidiati dagli infortuni, che avevano coinvolto praticamente mezza rosa, quasi una intera formazione titolare, e questo ha creato non pochi problemi nella gestione del triplo impegno. Da Manolas a Demme passando per i tantissimi problemi in attacco, il club partenopeo si è trovato a giocare le decisive sfide con Atalanta e Granada senza alcuni elementi importanti, e questo naturalmente ha inciso anche sul rendimento della squadra. Ritrovarli tutti – o quasi – nel momento più duro della stagione può essere l’occasione per ripartire anche con prestazioni convincenti.

Gli infortunati del Napoli: allenamento extra per Lozano, Manolas e Petagna

Forse anche per questo motivo un Lozano sulla via del rientro, Manolas e Petagna insieme con Maksimovic ed Elmas hanno rinunciato a un giorno di riposo per allenarsi forte in vista del Milan. Probabile che nessuno di loro scenda in campo dal primo minuto a San Siro, ma di certo saranno in panchina ed è una buona notizia: il Napoli sta svuotando pian piano l’infermeria e tutti torneranno utili nelle tre sfide ad alta quota. Un altro segnale importante dopo i recuperi di Demme, di Mertens, di Osimhen e degli altri infortunati. Il nigeriano, in particolare, ha dato segnali incoraggianti nella sfida col Bologna e sembra davvero vicino ad una condizione di forma ottimale. Eccetto lo sfortunato Ghoulam, mister Gattuso può finalmente avere a disposizione l’intera rosa.