Zielinski, qualità e quantità: perché è la sua miglior stagione al Napoli

Il Napoli si gode il miglior Piotr Zielinski: il centrocampista sta disputando una grande stagione e lo dicono anche i numeri.

Piotr Zielinksi è nel pieno della maturità calcistica. Quando indossò per la prima volta la maglia azzurra era appena 22enne. Un centrocampista acerbo, dalle qualità tutte da scoprire. Con il tempo si è fatto apprezzare dai tifosi per i suoi strappi improvvisi e i suoi tiri dalla distanza.

Pur avendo tutte le carte in regola per realizzare molti più gol, Zielinski non è mai andato oltre le sei reti in campionato. Quest’anno, con una nuova posizione cucita addosso, ha già raggiunto il suo record di marcature in Serie A con la maglia del Napoli ed è pronto a puntare alla tanto sperata doppia cifra. Negli ultimi mesi – ma più in generale in questa stagione – sta trascinando la squadra grazie alle sue prestazioni. E i numeri lo dimostrano chiaramente.

Napoli, il miglior Zielinski è servito: corsa e gol, così è diventato maturo

Nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, Piotr Zielinski sta riscoprendo il ruolo da trequartista e si sta chiaramente affermando come ottimo giocatore tra le linee. Al momento ha siglato 6 gol in Serie A e 2 in Europa League, ma è stato altrettanto importante a servire 5 assist ai compagni in campionato. Inoltre, è il centrocampista del Napoli che ha tirato più volte verso la porta, nonché il secondo calciatore per presenze, sempre considerando il torneo nostrano.

Pur giocando da trequartista non è un 10, c’è poco da discuterne. Piotr vale due volte il 10: è proprio il 20, come il suo numero di maglia. Zielinski al fianco delle indiscutibili qualità tecniche, accompagna tanta corsa. A dimostrarlo ci sono i 10241 km corsi in Serie A in 23 presenze, il quinto della rosa azzurra.

Il centrocampista polacco avrà l’occasione fino al termine della stagione di migliorare le sue statistiche. Con un assist o un gol nelle prossime gare di Serie A, migliorerà il suo score che confermerà la sua miglior annata, almeno stando ai dati numerici. Negli ultimi mesi, sembra essere il più brillante della rosa azzurra. Zielinski è diventato leader di questo Napoli, consolidando il suo ruolo chiave nella costruzione del gioco, negli inserimenti e nelle ripartenze. La Polonia avrà a disposizione uno dei migliori centrocampisti a disposizione per i prossimi Europei.