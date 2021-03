Calendario Napoli: Juventus, Inter e Lazio, date e orari dei match

La Serie A ha annunciato gli orari del recupero contro la Juventus, degli anticipi e posticipi fino alla 34a giornata: così cambia il calendario del Napoli.

Tira su il fiato la squadra partenopea, o quanto meno i non convocati in Nazionale avranno modo di riposare e staccare un attimo la spina. Il Napoli scenderà in campo dopo la sosta con impegni decisamente importanti in ottica corsa Champions. Infatti, nel weekend che anticipa Pasqua, gli azzurri giocheranno contro il Crotone, alla ricerca disperata di punti salvezza. Successivamente, ci sarà il recupero della terza giornata d’andata contro la Juventus in programma il 7 aprile alle ore 18:45.

Contemporaneamente al match che vedrà opporre i due ex compagni di squadra Gattuso e Pirlo sulle rispettive panchine, la Lega ha deciso di recuperare la gara tra Inter e Sassuolo.

Calendario Napoli, gare serali contro Inter e Lazio

Immediatamente dopo il recupero contro la Juventus, gli azzurri dovranno vedersela a Genova contro la Sampdoria di Ranieri, per la 30a giornata di campionato. E pochi minuti fa, la Lega Serie A ha annunciato gli orari degli anticipi e posticipi fino alla 34a giornata. Dunque, ecco di seguito come cambia il calendario del Napoli:

31esima giornata: Napoli-Inter, domenica 18 aprile ore 20.45

32esima giornata: Napoli-Lazio, giovedì 22 aprile ore 20.45

33esima giornata: Torino-Napoli, lunedì 26 aprile ore 18.30

34esima giornata: Napoli-Cagliari, domenica 2 maggio ore 15:00

Ancora da definire, invece, gli orari degli ultimi quattro match della squadra di Gattuso. Dal 9 al 25 maggio, i partenopei giocheranno in ordine cronologico con: fuoricasa contro lo Spezia, in casa contro l’Udinese, al Franchi contro la Fiorentina e chiuderanno la stagione al Diego Armando Maradona con l’Hellas Verona.