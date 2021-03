Non solo Insigne: da Meret a Politano, le chance degli azzurri per...

Di Lorenzo, Meret, Politano: se Lorenzo Insigne è sicuro di andare ad Euro 2021, vediamo le chance degli altri calciatori del Napoli

Numero 10 sulle spalle, posto da titolare inamovibile e un ruolo da leader tecnico di una Nazionale che difficilmente farà a meno di lui. Lorenzo Insigne contro l’Irlanda del Nord non ha segnato ma ha giocato un’ottima gara, mostrando un’intesa sempre di alto profilo con Immobile e Berardi e ricordando a tutti che in questo nuovo corso è sicuramente tra gli intoccabili. Insigne all’Europeo ci sarà, e anzi si spera sia uno dei trascinatori per una Nazionale che promette di essere fra le possibili sorprese annunciate.

Chiudere il campionato in crescendo battendo il record personale di reti e poi l’Europeo da protagonista: così Insigne vuole prendersi l’ultima fase della sua carriera, quella dello sliding doors col Napoli. Rinnovo del contratto in scadenza 2022 oppure addio, difficile un’opzione differente.

Di Lorenzo, Meret, Politano: chi del Napoli andrà ad Euro 2021?

Ma Lorenzo Insigne potrebbe essere anche l’unico azzurro Napoli a vestire l’azzurro Italia ad Euro 2021, perché per gli altri pretendenti la situazione è molto meno delineata. Perde decisamente terreno Alex Meret, che oltre a Donnarumma e Sirigu è stato scavalcato da Cragno e anche da Gollini nelle gerarchie di Mancini e ormai appare quasi rassegnato a non arrivarci neppure da terzo portiere, a meno di un finale di stagione strepitoso.

Dovrà lottare anche Giovanni Di Lorenzo, che un anno fa sembrava fra i più tranquilli e adesso invece è nel pieno della bagarre, complice anche una stagione per niente indimenticabile col Napoli. Florenzi titolarissimo, l’altro esterno destro potrebbe essere lui ma c’è Lazzari più in forma, c’è Mancini della Roma più duttile e perfino Spinazzola che può giocare su entrambe le fasce.

Mistero Politano

Speranze zero invece per Politano, vittima di un incomprensibile ostracismo del ct: a pochi mesi dall’Europeo Mancini gli preferisce addirittura Bernardeschi – 0 reti stagionali contro le 11 di Politano – per non parlare di El Shaarawy e Grifo, altri due calciatori dal rendimento sicuramente inferiore a quello dell’esterno partenopeo. Stando così le cose, una possibile chiamata per l’attaccante classe ’93 appare praticamente impossibile.