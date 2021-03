Champions obiettivo da non fallire: c’è un tesoretto in ballo

La Champions è un obiettivo da non fallire per il Napoli, in palio c’è un tesoretto da 50 milioni di euro.

Il Napoli perde David Ospina per le prossime partite. Un’infrazione al quarto dito della mano sinistra per il portiere colombiano, le cui condizioni saranno valutate tra una settimana. Ospina salterà quindi sicuramente le due sfide con Crotone e Juventus.

Ospina salta la Juve: maledizione bianconera

Proprio con i bianconeri sembra esserci una sorta di maledizione: sconfitto in Supercoppa a gennaio, inluenzato nella sfida dello scorso anno, problema nel riscaldamento nell’ultima di un mese fa, il 13 febbraio, squalificato nella scorsa finale di Coppa Italia. Quando ha giocato Meret, invece, il Napoli ha sempre trovato la vittoria, con il giovane portiere italiano decisivo soprattutto in Coppa. E per la sfida con il Crotone anche davanti al portiere resta ancora qualche dubbio. Koulibaly sarà squalificato mentre Manolas e Rrahmani non sono ancora al top, reduci entrambi da fastidiosi infortuni. Maksimovic titolare, al suo fianco permane il ballottaggio: alla fine Gattuso sceglierà chi sta meglio.

Champions obiettivo fondamentale, tesoretto da 50 milioni

Un equilibrio sottile da ritrovare, anche in vista del ritorno dei Nazionali che avranno a disposizione pochi giorni per recuperare in vista della gara coi calabresi. Calendario incastrato, con tre partite in 8 giorni, quindi bisogna fare le scelte giuste. Crotone-Juve-Sampdoria: tre sfide importanti nella caccia ai primi 4 posti utili per il piazzamento Champions, con relativo tesoretto da 50 milioni che sarà fondamentale per preparare il nuovo ciclo con meno preoccupazioni.