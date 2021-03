Dubbi in difesa per Napoli-Crotone: ballottaggio accanto a Maksimovic

Dubbi in difesa per Napoli-Crotone di sabato prossimo. Koulibaly è squalificato, Manolas e Rrhamani non sono al meglio.

Non corrono rischi, gli azzurri con le Nazionali. Dovrebbe partire dalla panchina Lorenzo Insigne: Mancini pensa di risparmiarlo e di lasciare spazio a Chiesa e Bernardeschi, mentre potrebbe essere titolare Di Lorenzo in difesa.

Koulibaly squalificato: dubbi in difesa per Napoli-Crotone

Kalidou Koulibaly invece non è stato tenuto a riposo dal ct Cissé dopo la lussazione al dito della mano accusata con la sua Nazionale. Niente di grave, e il fatto che sia sceso in campo lo dimostra. Koulibaly sarà abile e arruolabile per la sfida contro la Juve, perché con il Crotone invece non ci sarà, visto che è squalificato. E Gattuso adesso ha un dubbio per ciò che riguarda la difesa titolare contro i calabresi. Maksimovic è l’unico al 100%, visto che Manolas e Rrahmani tornano da un infortunio e non sono al top. Contro la Juve, se tutto va come deve andare, sarà Manolas-Koulibaly, ma a questo punto resta un grosso dubbio per l’altro centrale difensivo di Napoli-Crotone.

Manolas in vantaggio su Rrhamani

Manolas sembra star meglio di Rrahmani, che anche oggi ha svolto solo parte dell’allenamento col gruppo, quindi il greco sembra essere in vantaggio. Il piano C, se nessuno dei due desse le garanzie sperate, potrebbe essere quello di riportare Di Lorenzo al centro della difesa, con Hysaj e Mario Rui sulle fasce. Problema anche in mezzo al campo, dove Demme ha accusato un’infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. Al fianco di Fabiàn, contro il Crotone, potrebbe esserci Bakayoko.