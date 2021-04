Calciomercato Napoli, nome nuovo per la difesa: “Piace a Giuntoli”

Le mosse del Napoli sul calciomercato potrebbero interessare il reparto difensivo: il nuovo profilo accostato agli azzurri viene dall’Ajax.

Prove di calciomercato per il Napoli, interessato a fare un restyling della rosa a partire dalla difesa, il reparto che probabilmente subirà le maggiori modifiche: più di una nube aleggia sul futuro di Kalidou Koulibaly, quasi certo l’addio di Nikola Maksimovic che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Chiaro che, con uno scenario così incerto, Cristiano Giuntoli lavori sottotraccia per non farsi trovare impreparato alle eventuali separazioni: l’obiettivo resta il ringiovanimento della squadra e il nuovo profilo accostato ai partenopei rientra alla perfezione in questo parametro.

Perr Schuurs è perfetto in tal senso: giovane (compirà 22 anni a novembre) e di prospettiva, talento emergente impostosi al centro della difesa dell’Ajax con cui è stato impiegato in 35 occasioni, segnando anche una rete (allo Sparta Rotterdam in Eredivisie). In Olanda si dice un gran bene su di lui, confermato dalle parole del suo agente George Gardi – procuratore anche di Eljif Elmas – ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “E’ nel mirino di tutte le grandi d’Europa, Napoli incluso. Credo che siano tanti i giocatori bravi seguiti dal direttore Giuntoli e lui rientra tra questi. Non sarà però facile prenderlo, ha un contratto molto lungo (fino al 2025, ndr)”.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Marzo da incorniciare per Insigne: è l’MVP della Serie A

Calciomercato Napoli, Schuurs punto di forza dell’Olanda Under 21: “Sta facendo molto bene”

Gardi ha poi fatto un quadro delle caratteristiche del suo assistito, recentemente impegnato con l’Olanda Under 21 nella prima fase degli Europei di categoria: “Lo definirei un regista difensivo. Sa disimpegnarsi molto bene nella costruzione da dietro, è un difensore moderno e completo. Agli Europei Under 21 sta facendo molto bene”.