Probabili formazioni Napoli-Crotone: riposa Mertens

Le probabili formazioni di Napoli-Crotone: Meret in porta, out Koulibaly per squalifica e Demme per infortunio.

Ultima sfida prima di Pasqua. In un turno atipico, come di consueto giocato tutto di sabato in vista della festività domenicale, il Napoli affronta il Crotone fanalino di coda in una di quelle partite che è meglio non dare troppo per scontate. Una squadra, quella di Cosmi, che negli ultimi tempi ha rischiato più volte di fare il colpaccio ma poi è crollata nel finale, quindi una squadra da non prendere per nulla sottogamba.

Probabili formazioni Napoli-Crotone: out Koulibaly e Demme

Ma in infrasettimanale c’è il recupero con la Juve e quindi, inevitabilmente, Gattuso dovrà fare delle scelte nell’ottica dei 180 minuti anziché dei soli 90. Scelte, va detto, per certi versi anche obbligate, vista la squalifica di Koulibaly e le recenti indisponibilità di Ospina e Demme. Per questo in porta ci sarà Meret, in difesa Di Lorenzo a destra e possibile staffetta Mario Rui-Hysaj, con il terzino albanese più proiettato verso la Juve. In difesa a Torino ci saranno Manolas e Koulibaly e quindi col Crotone dentro Maksimovic con chi fra Manolas e Rrahmani, entrambi reduci da infortunio, darà più garanzie a Gattuso. In mezzo obbligata la coppia Bakayoko–Fabiàn Ruiz, in avanti Politano più di Lozano che invece corre verso la Juve con Zielinski ed Insigne, freschi negativi al tampone, a completare la batteria di trequartisti. Davanti Mertens riposerà in vista della Juve, strafavorito Osimhen, in gran forma e a bersaglio anche con la sua Nigeria.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Ounas, Simy.

Dove vedere Napoli-Crotone in tv e streaming

Napoli-Crotone si gioca sabato 3 aprile alle ore 15.00 e sarà trasmessa da Sky su Sky Sport (canale 253 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire Napoli-Crotone anche in diretta streaming tramite Sky Go sul proprio pc o notebook oppure su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Una seconda opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.