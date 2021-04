Napoli in ansia per Zielinski: ecco l’esito del tampone

C’era molta apprensione in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski: il club azzurro ha comunicato l’esito del tampone molecolare.

Rientro a Napoli col giallo per Piotr Zielinski, tornato in Italia dopo aver risposto alla convocazione della Polonia: attorno a lui era nato un vero e proprio caso, scatenato dalla positività al Covid-19 di Lukasz Skorupski, suo compagno di stanza nel ritiro polacco. Un caso che ha assunto le proporzioni di un mistero quando, a Capodichino, l’ex Udinese si è sottoposto ad un primo test rapido che ha dato esito positivo; qualche ora più tardi il test è stato ripetuto all’interno dell’abitazione del centrocampista e l’esito è stato negativo. Per sciogliere ogni dubbio, Zielinski ha effettuato un tampone molecolare e oggi, in mattinata, è arrivato il tanto atteso responso.

Come comunicato dal Napoli sul suo account Twitter l’esito è negativo ma, per fugare ogni incertezza, il tampone è stato ripetuto insieme a quelli dei tre nazionali italiani (Meret, Di Lorenzo e Insigne) e i risultati si avranno nel pomeriggio prima della seduta d’allenamento. Una buona notizia – almeno per ora – per Gattuso che, qualora la negatività fosse confermata, avrebbe regolarmente a disposizione Zielinski per la sfida al Crotone e, soprattutto, per la trasferta di Torino sul campo della Juventus in programma mercoledì alle 18:45.

📌 | Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano. pic.twitter.com/kXpOF8sft7 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 2, 2021

Nuovo tampone per Zielinski: il Napoli spera

L’auspicio di Gattuso è di non avere a che fare con altre defezioni dopo quella, più recente, di Ospina che ne avrà per un paio di settimane dopo l’infrazione a un dito della mano sinistra. Oltre al portiere colombiano è indisponibile anche Ghoulam (stagione già finita), mentre restano da valutare le condizioni di Demme, vittima di un’infiammazione al tibiale posteriore.