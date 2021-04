Probabili formazioni Juventus-Napoli: trequarti stravolta

Napoli chiamato a dare risposte incoraggianti nel recupero del 3° turno contro la Juventus: più di una novità nell’undici titolare di Gattuso.

Il momento della verità sta – finalmente – per arrivare: con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, Juventus e Napoli possono affrontarsi per la sfida valida per la terza giornata di Serie A, precedentemente rinviata dopo le polemiche per il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e il -1 in classifica agli azzurri, sentenza del Giudice Sportivo ribaltata completamente dal CONI. Che ha deciso di far parlare il campo, unico giudice infallibile e da cui dipendono le sorti delle due squadre: 56 punti per entrambe e scontro dal sapore di crocevia europeo, con la Champions tornata prepotentemente d’attualità per i partenopei e diventata improvvisamente l’obiettivo principale dei campioni d’Italia, destinati ad abdicare per lasciare spazio all’Inter.

Rispetto all’impegno casalingo di domenica pomeriggio col Crotone, Gattuso potrebbe ricorrere a ben sei novità di formazione: la prima tra i pali, dove Ospina potrebbe riprendersi il posto a discapito di Meret dopo aver superato l’infrazione al quarto dito della mano sinistra. A proteggere la sua porta ci sarà Koulibaly, di rientro dalla squalifica: accanto a lui più Manolas di Maksimovic, con Di Lorenzo e Hysaj ad occupare le fasce. Vicino a Fabian Ruiz dovrebbe rivedersi Demme, mentre sulla trequarti ci sarà una ‘mini-rivoluzione’: dentro dal 1′ sia Lozano che Zielinski, con Insigne e Mertens a completare il reparto avanzato. Il belga tornerà ad agire da punta centrale, ruolo che contro il Crotone era toccato ad Osimhen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Juventus-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Juventus-Napoli, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Streaming della partita disponibile su Sky Go e NOW.