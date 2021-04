Tegola Ospina, ancora un infortunio: è l’ottava volta!

Altro problema fisico per David Ospina, che sarà costretto a saltare diverse partite: un vero calvario per il portiere del Napoli

L’ennesima tegola, ancora una volta per David Ospina. Una stagione senza pace per il portiere colombiano, che già a Marassi aveva rischiato di uscire anzitempo dopo aver preso una botta. Pochi giorni dopo arrivano gli esami che attestano l’ennesimo infortunio per Ospina e ancora una volta proprio in corrispondenza di una partita importante. In seguito al risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Tutti gli infortuni di David Ospina

Ed è la quarta volta in questa stagione che David Ospina è costretto a fermarsi per un infortunio, la nona volta da quando è arrivato a Napoli. Un calvario senza fine per il numero 25 azzurro, iniziato il 17 marzo del 2019: Napoli-Udinese, il portiere prende una forte botta alla testa ed è costretto ad andare in ospedale per accertamenti. Uno stop di diverse settimane, l’unico di quella stagione, la prima in azzurro. Nel 2020 tre problemi: una gastroenterite a gennaio che gli fa saltare la Juve, poi una nuova botta alla testa, il 2 luglio nella sfida contro l’Atalanta, infine un affaticamento muscolare a fine luglio. Altro problema muscolare lo scorso novembre, in quel caso senza saltare alcuna partita, poi lo scorso febbraio il problema agli adduttori che l’ha tenuto fuori quasi un mese, fino all’infortunio al dito che l’ha fatto rinunciare a Juve-Napoli della scorsa settimana.

Napoli-Inter: nuova chance per Alex Meret

Altro infortunio per Ospina che significa quindi un’altra chance per Alex Meret che già con Crotone e Juve si era preso la maglia da titolare a seguito di un infortunio al dito da parte di Ospina. Inter, Lazio e probabilmente anche il Torino il 26 aprile. Resta da capire i tempi di recupero di Ospina, nel frattempo Meret è pronto a riprendersi il posto e dimostrare che merita i guantoni del numero uno.