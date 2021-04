Il Napoli punta forte sugli argentini per la prossima finestra di calciomercato: dopo De Paul, contatti con l’agente di Lamela.

In meno di 24 ore sono stati svelati due chiari obiettivi del Napoli. Dopo le parole del vicepresidente dell’Udinese in merito all’interesse del club azzurro per Rodrigo De Paul, la stampa italiana fa luce su un altro obiettivo, sempre argentino. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe avviato i contatti con l’agente di Erik Lamela. Attualmente, l’esterno d’attacco gioca al Tottenham, principalmente come ala destra.

Il giocatore non sta trovando molto spazio in Premier League, quest’anno più del solito. Dopo 8 anni ha voglia di cambiare aria e ritornare in Italia, dove ha cominciato a farsi notare. E’ proprio in Serie A che ha mostrato il meglio del suo talento, grazie alla stagione 2012-13 giocata alla Roma, terminata con 15 gol. Dunque, il presidente del Napoli punta su Lamela, il quale avrebbe fatto anche una promessa pur di lasciare Londra.

Napoli, mercato made Argentina: Lamela pronto a ridursi l’ingaggio

Tramite il suo procuratore, Erik ha fatto sapere che sarebbe disposto a ritoccare il proprio attuale ingaggio, pur di ritornare a giocare in Italia: dai 4,8 abbasserebbe il salario a 2,5 milioni di euro. Lamela sarebbe contento di indossare la maglia del Napoli, che ha lanciato o consacrato molti suoi connazionali. Aurelio De Laurentiis sembra puntare forte il dito su un obiettivo che scalda l’animo della piazza. Che sia il 10 bianconero o l’11 degli Spurs, un nuovo argentino talentuoso tornerebbe a giocare in azzurro.

L’ultimo calciatore dell’Albiceleste ad aver indossato la divisa partenopea è stato Gonzalo Higuain, che ha lasciato il segno nel bene e nel male. Prima di lui, colpi non riusciti, promesse non mantenute e grandi talenti, come il Pocho Lavezzi. In totale, l’attuale patron del club azzurro ha acquistato 13 argentini dal 2004, il primo fu il Pampa Sosa.

Lamela o De Paul: uno dei due potrebbe giocare al Diego Armando Maradona dalla prossima stagione. L’Argentina tornerebbe ad essere protagonista al Napoli, dopo 5 anni.