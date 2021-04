Calciomercato Napoli, De Paul nel mirino: il ruolo nel centrocampo azzurro

Il Napoli mostra interesse per Rodrigo De Paul: ecco il ruolo che potrebbe ricoprire nel centrocampo azzurro.

La bomba di mercato è stata lanciata dall’Udinese. Il vicepresidente bianconero Stefano Campoccia a Radio Punto Nuovo ha svelato che il Napoli segue con un certo interesse Rodrigo De Paul. Addirittura, sarebbe stato lo stesso Presidente Aurelio De Laurentiis a contattare la dirigenza friulana: “Il Presidente del Napoli ha chiesto di Rodrigo, ma deve capire che è un calciatore costoso“. In altre parole, il centrocampista argentino ha un costo ben preciso e la società non ha intenzione di concedere sconti.

Il #10 dell’Udinese sta disputando una grandissima stagione, forse la migliore in Serie A. Da quando ha arretrato la sua posizione in campo, è diventato più incisivo e ha molta libertà in campo, quella che gli permette di regalare ottimi assist ai suoi compagni di squadra. Ma nel Napoli, quale ruolo può ricoprire Rodrigo De Paul? Ecco come dovrebbe cambiare la formazione azzurra.

Chi è Rodrigo De Paul: l’identikit

Centrocampista classe 1994, età giusta per poter cambiare squadra e fare il salto di livello. Ci sono pochi dubbi sulla sua cessione nella prossima estate. Da 5 anni indossa la maglia bianconera, ma dalla prossima stagione la sua divisa potrebbe cambiare in azzurro. Il Napoli ha espresso il desiderio di acquistare De Paul, magari con l’intento di aumentare la qualità di palleggio del centrocampo.

L’argentino ha cominciato a farsi notare come ala, destra o sinistra, senza grosse distinzioni. Ha ricoperto anche il ruolo da trequartista, ma da 2 stagioni a questa parte la sua posizione in campo è arretrata, diventando quasi il metronomo dell’Udinese.

De Paul, in quale ruolo giocherebbe nel Napoli

In questi mesi ha giocato spesso mezzala destra, a volte anche perno centrale della linea a cinque disegnata da Gotti. Le occasioni più importanti della squadra friulana passano dai suoi piedi. Non a caso, De Paul è il calciatore con più passaggi chiave del campionato: ben 37, cinque in più ad Ilicic. Inoltre, spesso si stacca dal suo reparto, inserendosi negli spazi liberi del campo e ricevendo palloni preziosi. Estro, fantasia e grandi qualità tecniche. Pochi riescono a fermarlo regolarmente, e per questo è il secondo giocatore della Serie A a ricevere più falli.

Per schierare De Paul, il Napoli potrebbe cambiare modulo e tornare al 4-3-3, schierandolo nel ruolo di mezzala destra. Nel 4-2-3-1 potrebbe ricoprire il ruolo di mediano, ma sarebbe una vera rivoluzione tattica per lui giocare davanti alla difesa, forse un azzardo. Ovviamente, può giocare anche esterno alto o dietro la punta, ma le sue migliori doti le ha dimostrate al centro del campo. Un colpo che può fare davvero la differenza della rosa azzurra.