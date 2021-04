Maglia speciale per Napoli-Inter: l’ha disegnata un noto stilista

Maglia speciale per il Napoli, che nella gara casalinga contro l’Inter indosserà la divisa disegnata da un noto stilista.

Una maglia speciale per una partita speciale. In occasione della gara in programma domenica sera al ‘Diego Armando Maradona’ contro la capolista Inter, il Napoli indosserà la divisa disegnata dal noto stilista Marcelo Burlon.

Maglia speciale per Napoli-Inter

Oltre alla maglia la linea di Burlon comprende un kit di calcio completo: palloni, zaini e abbigliamento streetwear. Ad annunciare la collaborazione è stato il Napoli tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: “Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l’esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli. Moda e sport, mondi diversi ma complementari, che ancora una volta si intersecano e si influenzano, trovando sinergie inaspettate e dando vita a nuove realtà creative. Una linea celebrativa della squadra, creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l’estro creativo di Marcelo Burlon. Catalizzatore e connettore dalla forza esplosiva, Burlon porta la sua energia multiculturale e reinterpreta il suo messaggio visivo più iconico per questa partnership d’eccezione, una dedica d’amore a Napoli: la città, la squadra e i suoi appassionati tifosi”.

Colore più scuro e piume sulle spalle

La maglia di Burlon di distingue da quella classica per una tonalità decisamente più scura rispetto all’azzurro. Inoltre all’altezza delle spalle spicca la piumatura di un uccello di colore celeste. Quasi come a mettere le ali ai calciatori che la indosseranno. Come detto la maglia debutterà il 18 aprile nella gara interna contro l’Inter.