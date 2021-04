Napoli-Inter, i precedenti: bilancio positivo tra le mura amiche

Il Napoli si gioca una bella fetta di speranze Champions nel posticipo del 31° turno: al ‘Diego Armando Maradona’ arriva l’Inter capolista.

Due punti, due miseri punticini separano il Napoli dall’agognato quarto posto che, a questo punto della stagione, ha una valenza pari a quella di uno Scudetto: i vantaggi che una qualificazione in Champions League porta vanno considerati non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche economico, che di questi tempi è paragonabile ad una boccata di ossigeno puro. Ad otto giornate dal termine gli azzurri sono in piena corsa per l’obiettivo, e già questo può suonare positivo: affrontare il finale di stagione senza più alcuna motivazione sarebbe stato insopportabile per i tifosi, desiderosi di nuove risposte dai propri beniamini. Il rush finale parte con lo scoglio più grande possibile: la lanciatissima Inter di Antonio Conte, reduce da una striscia di 11 vittorie consecutive (tutte ottenute nel girone di ritorno) che la sta proiettando sempre più verso uno Scudetto atteso da 11 anni.

In casi del genere, affidarsi alla cabala può essere una buona soluzione: la storia dice che, in casa, il Napoli ha dato il meglio di sé contro i nerazzurri, tant’è vero che dal 1997 al 6 gennaio 2020 non abbiamo assistito a nessun segno 2. Proprio a quel giorno di Epifania risale l’ultima affermazione interista (1-3), mentre l’ultimo successo partenopeo è un 4-1 del 19 maggio 2019: mattatore di quella sfida fu Fabian Ruiz con una doppietta, in goal anche Zielinski, Mertens e Icardi (su calcio di rigore). Il pareggio invece manca dal 21 ottobre 2017 (0-0). Questo sarà il confronto numero 150 della storia tra Napoli e Inter in Serie A, il 75esimo sul campo dei campani: 37 le vittorie dei padroni di casa, 19 pareggi e 18 successi ospiti.

Napoli-Inter: dove vederla in tv e streaming

Napoli-Inter, in programma domenica 18 aprile 2021 alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmessa in tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go e per tutti gli altri su NOW, previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.