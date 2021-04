Napoli-Inter, le probabili formazioni: due dubbi per Gattuso

Il posticipo serale della 31ma giornata è Napoli-Inter. Gattuso fa i conti con l’assenza di Ospina e affronta due ballottaggi nelle formazioni

📌| Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli 👉 https://t.co/oIt5CAtAXj 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/J6k3IEIJBX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 16, 2021

Nuova maglia, vecchie ambizioni. In occasione della sfida contro l’Inter, il Napoli presenterà una maglia speciale in edizione limitata, firmata dallo stilista Marcelo Burlon. Le anteprime stanno già spopolando sui social, con reazioni in realtà piuttosto contrastanti. Ma per mister Gattuso la casacca che indosseranno i suoi ragazzi è l’ultimo dei problemi. I primi sono sicuramente la squalifica di Lozano e l’infortunio di Ospina, che ne avrà per diverse partite e salterà proprio il momento più importante della stagione.

I ballottaggi di Gattuso: Mario Rui e Osimhen favoriti

Risolti per cause di forza maggiore il ballottaggio in porta e quello sulla destra in attacco, restano sostanzialmente due dubbi all’allenatore azzurro in vista di un big match che dirà tanto sulle ambizioni Champions del Napoli. Il primo è quello sulla fascia sinistra, con Mario Rui in vantaggio su Hysaj per una maglia da titolare. Poi c’è il non-dubbio fra Demme e Bakayoko, visto che il tedesco se sta bene ormai è titolare inamovibile. Permane invece l’ultima incognita, quella che c’è ogni settimana. Osimhen sta bene e scalpita, ma alle sue spalle c’è un Dries Mertens tirato a lucido che nelle sfide di cartello non vuole mai mancare e si candida per un posto al centro dell’attacco.

Napoli-Inter, le probabili formazioni: Conte in 11 (quasi) tipo

E vediamole quindi, le probabili formazioni di Napoli-Inter. Detto degli azzurri, l’Inter di Conte si schiererà col consueto 3-5-2 con gli uomini che al momento sono più in condizione. Eriksen riconfermato a metà campo, a sinistra ancora assente Perisic c’è l’unico dubbio, con Young lievemente favorito su Matteo Darmian, match winner della sfida col Cagliari.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young (Darmian); Lautaro Lukaku. All. Conte