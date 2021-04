Lazio-Benevento, sfida fra Inzaghi: mancherà un atteso ex

Sfida fratricida all’Olimpico, quella fra Benevento e Lazio: permangono i dubbi sulla presenza di Simone e in campo mancherà un ex laziale

Corre verso la Lazio, il Benevento di Filippo Inzaghi. Uno scontro dai mille significati e dalle tante storie sommerse, a partire dalla sfida fra fratelli in panchina. Sfida che in realtà potrebbe non consumarsi, in attesa dell’esito del tampone di Simone, ancora positivo al Covid seppur asintomatico. Ma Domenica alle 15 si scenderà in campo all’Olimpico, diretti dall’arbitro Ghersini di Genova, in una partita in cui la posta in palio è alta per entrambe le squadre. La Lazio non può più sbagliare per non perdere del tutto il treno Champions; il Benevento, dopo il ko col Sassuolo, spera di raccogliere altri punti di piombo nella corsa salvezza, con il Cagliari che ospita il Parma e potrebbe accorciare sulle dirette concorrenti.

Benevento, la possibile formazione contro la Lazio: Foulon in dubbio

Mister Pippo Inzaghi dovrà rinunciare allo squalificato Tuia, un ex visto che è cresciuto nella primavera laziale, e a Gabriele Moncini, ancora alle prese con il fastidio alla caviglia. Affaticamento muscolare per Foulon, che resterà in dubbio fino all’ultimo momento, mentre procedono spediti sulla via del recupero Letizia e Iago Falque, due calciatori che potranno dare un apporto importante in termini di esperienza in una sfida da affrontare col coltello fra i denti. Permangono dei dubbi di formazione per l’allenatore giallorosso: sono i classici problemi di abbondanza, visto che gran parte della rosa è a disposizione e come sempre Inzaghi Sr. potrà optare per una varietà di moduli e di opzioni tecniche a seconda dell’avversario che ha di fronte.

Lazio-Benevento, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic (Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa (Caicedo), Immobile. All. S. Inzaghi

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Letizia (Depaoli), Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich. All. F. Inzaghi