Superlega, Napoli in silenzio: la reazione dei tifosi sui social

Nessun commento ufficiale da parte del Napoli sulla Superlega: i tifosi chiedono chiarimenti e protestano sui social.

Da ore non si parla d’altro. Da ore il mondo del calcio è in subbuglio a causa della nascita della Superlega. Alcuni top club europei si sono esposti, dichiarando apertamente la loro opposizione ad un torneo per pochi eletti. Addirittura qualche giocatore ha detto la sua sui social. Dal Napoli, invece, tutto tace. Nessun commento finora, nessun messaggio da parte degli azzurri, tutto prosegue come se nulla fosse successo.

Questo silenzio ormai dura da mesi. L’allenatore Gennaro Gattuso non parla in conferenza e nei post-partita da febbraio, ed è impossibile conoscere una sua opinione a riguardo. De Laurentiis, invece, ha pubblicato qualche tweet di recente per sostenere la squadra in occasione di una sconfitta e di una vittoria. E ancora prima, ha appoggiato il pensiero di Pep Guardiola contro i calendari fitti di impegni. Ma in merito alla Superlega il Napoli tace e i tifosi non sono affatto contenti.

Napoli, i tifosi chiedono un commento sulla Superlega: “Fate come la Svizzera?”

Quest’oggi la squadra azzurra si è allenata a Castel Volturno. I ragazzi devono preparare l’importante impegno infrasettimanale contro la Lazio per agguantare il posto in Champions League. Ma è difficile pensare che i giocatori non abbiano parlato dell’argomento del giorno. Tuttavia, nessuno di loro si è espresso pubblicamente a riguardo, almeno per ora. Così, anche la SSC Napoli ha scelto la via del silenzio sulla nascita della Superlega, ma i tifosi chiedono un commento.

Sui social, sotto al post del report allenamenti, i supporter partenopei hanno chiesto un commento sul nuovo torneo. Qualcuno, ironicamente ha paragonato la situazione attuale ad un avvenimento bellico, confrontando il comportamento della società con quello della “neutrale Svizzera”: “Qua è scoppiata la guerra, fate la Svizzera di turno?“.

O ancora, altri utenti chiedono un comunicato e una presa di posizione. Qualcun altro invece ha “sospetti” che il Napoli possa far parte degli altri club ancora non annunciati e che presto possano entrar a far parte della Superlega.

Spero che per il comunicato contro la Superlega stiate solo aspettando prima la riunione di oggi pomeriggio, ma il sospetto che finiremo tra “i traditori” è forte — Fresella (@FresellaKing99) April 19, 2021

una mezza parola sulla Superlega? Niente vero? Sempre allineati e coperti… Ottimo — Salvatore Legnante (@SalLegna) April 19, 2021