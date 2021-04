Napoli in piena corsa Champions: gli azzurri lanciano segnali alla Lazio

Il Napoli si prepara allo scontro diretto contro la Lazio per ottenere un posto in Champions League: segnali incoraggianti contro l’Inter, Gattuso può sorridere.

Mentre fuori dal Maradona impazza la bufera e 12 squadre, Inter compresa, rendono nota la decisione di ammazzare il calcio così come lo conosciamo, all’interno del Maradona i nerazzurri dimostrano di meritare lo scudetto e nel frattempo il Napoli dimostra di essere ancora vivo e pienamente in corsa per la Champions League.

Una serata strana, dove il risultato passa un po’ in secondo piano rispetto alla bomba della Super League europea ma che in realtà è un punto di svolta importante rispetto all’obiettivo stagionale del Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Superlega, Napoli in silenzio: la reazione dei tifosi sui social

Champions League, classifica corta: Napoli-Lazio decisiva

Milan e Lazio vincono, come da pronostico, l’Atalanta batte la Juve e la classifica si accorcia ancora di più, col Napoli che giovedì ospita proprio la Lazio e vincendo potrebbe tagliare fuori una delle concorrenti per il quarto posto, valido per la qualificazione in Champions League. I segnali dalla sfida contro l’Inter sono confortanti: il Napoli ha tenuto bene il campo, dopo il vantaggio ha subito l’iniziativa della squadra di Conte finendo poi per prendere il pareggio, ma poi c’è stata una reazione importante con la clamorosa traversa di Politano e il quasi rigore su Zielinski.

Bene i centrali di difesa, bene il centrocampo che però con la Lazio dovrà rinunciare allo squalificato Demme. Un po’ ad intermittenza l’attacco, dove Osimhen ha giocato pochissimi palloni – 10 in tutto – ed è stato fagocitato dai centrali nerazzurri. Indicazioni importanti per mister Gattuso in vista dell’infrasettimanale: uno scontro diretto che il Napoli deve vincere con l’obiettivo di restare in corsa per un posto in paradiso.