Probabili formazioni Napoli-Lazio: ballottaggio in attacco

Spareggio Champions per il Napoli, atteso dalla sfida con una lanciatissima Lazio: per il ruolo di punta è lotta a due serratissima.

La 31esima giornata ci ha lasciato in dote un Napoli vivo e vegeto, completamente in linea con l’obiettivo da tempo nel mirino: fermare la capolista Inter non era affatto un compito semplice e, al netto dei due legni colpiti dai nerazzurri, l’incrocio stampato da Politano nel finale grida ancora vendetta. Il calendario prosegue e offre un altro incrocio niente male, stavolta vero e proprio spareggio per la zona Champions: al ‘Diego Armando Maradona’ arriva la Lazio, fresca di ‘manita’ rifilata al Benevento. Cinque sono anche le vittorie consecutive dei biancocelesti che, con una gara ancora da recuperare col Torino, possono potenzialmente pensare di poter stare davanti al Napoli in classifica. Un ko, seppur di minima portata, avrebbe comunque conseguenze quasi catastrofiche per le speranze Champions degli azzurri, chiamati a superare anche quest’altro scoglio in vista di un finale sulla carta in discesa con partite abbordabili, vantaggio da sfruttare al meglio nei confronti delle dirette concorrenti.

Gattuso dovrebbe operare un paio di cambi rispetto al match pareggiato contro l’Inter: il primo è certo e obbligato e riguarda il centrocampo, dove Bakayoko dovrà sostituire lo squalificato Demme al fianco di Fabian Ruiz; il secondo potrebbe riguardare il reparto avanzato, con la possibile chance dal primo minuto offerta a Mertens, a discapito di Osimhen. Per il resto zero sorprese: Meret ancora titolare tra i pali, conferma per la retroguardia composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e da Manolas e Koulibaly al centro. Lozano rientra dalla squalifica ma partirà dalla panchina: fiducia rinnovata a Politano sull’out di destra della trequarti, in mezzo a lui e a capitan Insigne ci sarà il solito Zielinski, punto di raccordo cruciale tra il centrocampo e l’attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Napoli-Lazio, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Lazio, in programma giovedì 22 aprile 2021 alle ore 20.45, sarà trasmessa da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Streaming disponibile su Sky Go e NOW.