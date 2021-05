Il tabellino e la cronaca della partita La Spezia-Napoli valida per la 35esima giornata di campionato di Serie A

La gara delle 15 in scena allo Stadio Alberto Picco tra Napoli e La Spezia è stata a senso unico per gli azzurri. La squadra di Rino Gattuso ha infatti dominato il primo tempo, portandosi avanti per 3-0. Al 15′ Di Lorenzo prende palla e serve Zielinski che tutto solo sigla lo 0-1. Il secondo sigillo arriva al 23′ con Osimhen che servito dal polacco la mette stretta sul primo palo. Il nigeriano realizza anche il terza rete su schema piazzato dai 25 metri.

La Spezia-Napoli, tabellino e cronaca della gara

All’11’ del secondo tempo ci prova Politano che fa un’azione solitaria e poi tira un bolide, la sua conclusione termina alta di poco sulla traversa. Al 19′ Roberto Piccoli accorcia le distanze: arriva un traversone dalla sinistra, arriva Estevez che ci prova di testa ma il portiere respinge, arriva Piccoli che la mette dentro. Ma al 33′ il Napoli ristabilisce il predominio con un gol di Lozano. Girandola di sostituzioni con Saponara e Acampora per Agudelo ed Estevez, ma lo Spezia non riesce a produrre grossi pericoli, nonostante un Napoli da rivedere in fase difensiva, con sia Manolas che Rrahmani incerti sia in fase di marcatura che di impostazione.

Esce l’eroe di giornata Osimhen per Petagna nel finale, e finisce così. Il Napoli si porta a quota 70 e manda un segnale forte alle altre candidate alla zona Champions.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez (78′ Acampora), Ricci, Maggiore; Verde (46′ Piccoli), Agudelo (78′ Saponara), Gyasi (68′ Farias). All. Italiano

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (69′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme; Politano (76′ Lozano), Zielinski (69′ Mertens, 76′ Elmas), Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Reti: 15′ Zielinski (N), 23′ e 44′ Osimhen (N), 64′ Piccoli (S), 79 Lozano

Ammoniti: Hysaj (N), Ricci (S), Estevez (S), Vignali (S), Osimhen (N)

Migliore in campo: Osimhen

Articolo a cura di Federica Massari (Inviata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia)