I numeri da Champions del Napoli: attacco al top, difesa solida

I numeri certificano il passo da Champions del Napoli di Gattuso. Gli azzurri hanno segnato tanto e subito poco. Meglio solo Inter e Atalanta.

La convincente vittoria ottenuta nell’anticipo di sabato pomeriggio contro lo Spezia ha riportato il Napoli in piena zona Champions League e restituito il sorriso ai tifosi azzurri, che ora vedono la qualificazione alla massima competizione europea decisamente più vicina.

Numeri da Champions: Napoli dietro a Inter e Atalanta

I numeri d’altronde non mentono e mostrano chiaramente come il Napoli, attualmente secondo ma con una partita in più rispetto ad Atalanta, Juventus e Milan, sia al top sia come numero di gol segnati che come reti subite. Attualmente il Napoli è infatti andato a segno ben 78 volte, ovvero solo una in meno di Inter e Atalanta che vantano il miglior attacco della Serie A a pari merito con 79 gol. I gol subiti dalla squadra di Gattuso sono invece 39, bottino che fa del Napoli la terza miglior difesa del campionato dietro alla solita Inter e alla Juventus che di reti ne hanno incassate rispettivamente 30 e 31.

Attacco atomico: goleade e tre giocatori in doppia cifra

Il passo degli azzurri, insomma, è assolutamente da Champions tanto che guardando le statistiche l’obiettivo quarto posto non dovrebbe sfuggire al Napoli che ha la seconda miglior differenza reti del campionato dietro all’Inter campione d’Italia e alla pari dell’Atalanta. La squadra di Gasperini ha segnato un gol in più ma ne ha anche subito uno in più rispetto al Napoli. A trascinare la squadra di Gattuso, nonostante le frequenti critiche di eccessivo difensivismo mosse nei confronti dell’allenatore, è stato soprattutto il reparto offensivo. Il Napoli è infatti l’unica squadra della Serie A con tre giocatori in doppia cifra: Insigne, Osimhen e Lozano. Inoltre, per la quarta volta in questo il campionato, il Napoli è riuscito a segnare almeno tre gol nel primo tempo di una gara. Nessuno in Serie A ha fatto meglio.