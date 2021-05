Gennaro Gattuso ha qualificato il Napoli in Europa, ma potrebbe ritrovarsi ridimensionato il prossimo anno: il futuro dell’allenatore è incerto, ma avrebbe già un nuovo club pronto ad accoglierlo.

Per l’ennesima stagione consecutiva – 12 per la precisione – il Napoli disputerà un torneo continentale. E’ ancora da stabilire in quale delle tre competizioni la rosa azzurra sarà protagonista, ma al momento è in piena lotta Champions, con un discreto vantaggio rispetto alle dirette concorrenti: il calendario è favorevole. Tutto ciò potrebbe non bastare a Gennaro Gattuso, il quale futuro con la società partenopea è in discussione.

Sembra quasi impossibile immaginarsi un rinnovo a fine anno, anche con la conquista di uno dei primi quattro posti in campionato. Un destino beffardo per un allenatore che è riuscito a ridare speranza al popolo azzurro, dopo un mese e mezzo di scarsi, scarsissimi risultati.

Mentre De Laurentiis starebbe cercando in prima persona il suo prossimo tecnico, secondo i rumors di mercato Gattuso sarebbe stato contattato da un club fuori dalla zona Europa, in corsa attualmente per non retrocedere. Un notevole passo indietro, ma dal progetto molto ambizioso.

Gattuso, futuro alla Fiorentina: contatti con Rocco Commisso

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso avrebbe già avviato i contatti con l’allenatore calabrese. Non rimarrà Beppe Iachini, che ha sostituito in corso d’opera Cesare Prandelli, dimessosi improvvisamente dalla carica.

Il patron italo-americano – nato in provincia di Reggio Calabria – vede un futuro migliore per la sua Viola con Gennaro Gattuso in panchina. I primi approcci tra le parti avrebbero stabilito anche alcune garanzie per la firma di un contratto. Infatti, l’ex Campione del Mondo vorrebbe stravolgere la rosa e confermare l’unico vero leader indiscusso: Dusan Vlahovic, giovane bomber e rivelazione della Serie A.

Ovviamente, nel caso in cui Gattuso accettasse l’incarico con la Fiorentina, almeno per un anno non disputerà tornei internazionali. E sembra un paradosso, visti i sacrifici fatti per riuscire a centrare una qualificazione in Europa, ma sarà un modo per rilanciarsi e abbracciare un progetto ambizioso e con grandi margini di miglioramento. L’ideale per ripartire da zero.