I calciatori del Napoli sono concentrati per raggiungere la qualificazione in Champions League, ma alcuni di questi aspettano una chiamata importante: cinque azzurri alla ricerca degli Europei.

Mancano appena due settimane al termine del campionato. Tre partite per chiudere la stagione del Napoli ed è ancora tutto in discussione. Gli azzurri si giocano la qualificazione in Champions League ed è tutto nelle loro mani: serviranno tre vittorie, senza badare ai risultati delle altre concorrenti.

Ma in queste due settimane, diversi giocatori partenopei si giocano anche la tanto attesa chiamata in Nazionale per disputare Euro 2021. Molti dei ragazzi di Gattuso sono quasi sicuri del posto, pedine fisse delle loro Selezioni. Basti pensare a Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Elmas. Tuttavia, almeno altri cinque calciatori del Napoli sperano nella chiamata del proprio Commissario Tecnico e hanno altre tre gare per convincerli a far parte della spedizione per i prossimi Europei di calcio.

Mertens, Politano, Mario Rui: i calciatori del Napoli vogliono gli Europei

Le condizioni di Dries Mertens non preoccupano solo il club azzurro e i propri tifosi. Il #14 belga è titolare della Nazionale belga e la distorsione alla caviglia potrebbe tagliarlo fuori dai 26 convocati. Tramite un comunicato ufficiale, la società ha dichiarato che l’attaccante sarà monitorato costantemente, ma ha 7 giorni per rassicurare il suo ct. Infatti, Martinez – l’allenatore del Belgio – comunicherà la lista dei suoi giocatori il 17 maggio.

In bilico anche Stanislav Lobotka, reduce da un intervento alle tonsille e fuori dalle rotazioni di Gattuso. La stagione del centrocampista è stata molto deludente e rischia di non essere considerato dalla sua Slovacchia a causa del rendimento e delle condizioni fisiche.

Anche due calciatori italiani del Napoli si giocano la convocazione in Nazionale per i prossimi Europei. Mentre ci sono pochissimi dubbi sulla presenza di Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo (soprattutto con l’aumento del numero dei convocati), Matteo Politano e Alex Meret si giocano il posto e hanno altre tre gare per dimostrare a Roberto Mancini di poter far parte della rassegna continentale. Il portiere è accreditato per ricoprire il terzo nel suo ruolo; più complessa invece la situazione dell’esterno offensivo protagonista di una grandissima stagione, ma quasi mai considerato dal Ct.

Infine, Mario Rui è stato escluso dai convocati del Portogallo nell’ultima sosta per le Nazionali. Il tecnico Fernando Santos ha altri dieci giorni per decidere: la Federcalcio iberica diramerà la lista ufficiale il 20 maggio e sarà il giorno della verità per il terzino del Napoli.