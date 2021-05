Napoli e la carica dei 100 gol: Gattuso punta al primo record di Sarri

Il Napoli raggiunge 100 gol in stagione grazie all’ennesima goleada contro l’Udinese: Gattuso punta al primo record di Sarri.

Il Napoli vince agevolmente contro l’Udinese di Gotti e manda un chiaro segnale alle altre squadre in lotta per la Champions League. Una dichiarazione di guerra da parte del condottiero Gennaro Gattuso, capace di ristabilire l’ordine all’interno dello spogliatoio che qualche mese fa era andato completamente nel pallone.

Altre cinque reti segnate in campionato, che portano a cento marcature complessive in stagione, con altre 2 partite da giocare. La squadra di Gattuso raggiunge il podio (per ora) per il numero di gol segnati in stagione. L’ultima volta che sono state raggiunte le tre cifre è stato segnato il record assoluto per la società partenopea: nel 2016-17 i ragazzi di Sarri misero a segno 115 reti. Proprio l’allenatore toscano, l’anno precedente batté i record di Benitez registrando 106 marcature, mentre con lo spagnolo la formazione si fermò per due volte di seguito a 104.

Ora, il tecnico calabrese ha la possibilità di migliorarsi e accorciare le distanze dal primato irraggiungibile.

Napoli 100 gol e 11 goleade: che numeri in stagione

Questi 100 gol del Napoli non sono casuali e fanno ben sperare. Sono sei i calciatori in doppia cifra, con il capitano Lorenzo Insigne capocannoniere protagonista assoluto di quest’annata.

Nel corso del campionato, gli azzurri hanno registrato diverse goleade, anche di rilievo. La prima contro il Genoa, con il sontuoso 6-0; subito dopo contro l’Atalanta; e ancora contro Roma, Crotone (quattro gol all’andata e quattro al ritorno), Fiorentina e di recente Lazio, Spezia e Udinese sono state le vittime. In totale, la squadra di Gattuso ha segnato 4 o più reti in 11 match su 49 giocati.

E’ ripartita la giostra, è ripartito lo spettacolo, mancano solo i tifosi e tutto sarebbe (quasi) perfetto.