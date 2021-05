Volata a cinque per la Champions: il calendario delle ultime giornate

Continua la volata Champions tra Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio: ecco il calendario delle ultime due giornate.

Tutto come prima con 90 minuti in meno da giocare. Dopo l’ultimo turno infrasettimanale resta invariata la situazione in chiave Champions League dato che alla vittoria del Napoli hanno risposto Atalanta, Milan, Juventus e Lazio.

Volata Champions: calendario in discesa per il Napoli

Gli azzurri quindi tornano al quarto posto e per avere la certezza matematica di accedere alla prossima Champions dovranno vincere le ultime due partite contro Fiorentina e Verona, squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Sempre che ovviamente dietro Juventus e Lazio riescano a fare bottino pieno. I bianconeri sabato sono attesi da un delicatissimo anticipo contro l’Inter Campione d’Italia che di certo non regalerà nulla, mentre all’ultima giornata faranno visita al Bologna. In mezzo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La Lazio, vittoriosa contro il Parma solo al minuto 95, sabato sera giocherà il Derby. Poi il recupero contro il Torino e la trasferta in casa del Sassuolo.

Atalanta e Milan a tre punti dalla qualificazione

Chi sembra avere ormai un piede e mezzo in Champions League è l’Atalanta a cui basterà vincere a Genova nel prossimo turno per ottenere la qualificazione matematico. Lo stesso discorso vale per il Milan, che vincendo in casa contro il Cagliari renderebbe ininfluente lo scontro diretto dell’ultima giornata in casa della stessa Atalanta. A giocarsi l’ultimo posto in quel caso sarebbero quindi Napoli, Juventus e Lazio. Sempre che le ultime due non perdano altri punti per strada. 180 minuti e sapremo.