Chi è Nuno Mendes, il giovane campione che ha stregato il Napoli

Chi è Nuno Mendes, nuovo nome per la difesa del Napoli: tutto sul giovane campioncino portoghese.

A fine stagione, Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic saluteranno Napoli da svincolati. La dirigenza azzurra è già a lavoro per trovare sostituti ad hoc per il prossimo anno, e a quanto pare Cristiano Giuntoli vorrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato.

Infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nel mirino del direttore sportivo c’è un giovane campione, classe 2002, dalle altissime prospettive. Il Napoli è sulle tracce di di Nuno Mendes, già seguito negli scorsi mesi da big club italiani, come Milan e Juve. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, chi è Nuno Mendes: l’alternativa a Mario Rui

Terzino sinistro portoghese, titolare dello Sporting Lisbona dall’inizio di settembre. Le sue potenzialità hanno catturato l’attenzione di parecchi dirigenti europei e ovviamente, il club ha sottoposto il ragazzo ad un nuovo contratto a fine dicembre. Infatti, la clausola rescissoria pattuita tra le parti è parecchio alta – circa 70 milioni – nonostante un valore del cartellino da circa 20 milioni di euro.

Nuno Mendes ha vinto la Coppa di Lega Portoghese e ha trionfato in campionato con i biancoverdi, tutto ciò senza aver compiuto 19 anni: li farà il prossimo giugno. Protagonista assoluto dello Sporting, potrebbe diventare protagonista anche della sua Nazionale ai prossimi Europei. Infatti, lo scorso marzo ha esordito con la maglia del Portogallo, rinunciando di fatto agli Europei Under 21.

Abile nell’1vs1, dotato di grande velocità e grande tecnica; bravo nei contrasti e dall’ottimo senso della posizione. Ha qualità da vendere e per la sua giovane età ha ampi margini di miglioramento. Il Napoli cerca Nuno Mendes per offrirgli un ruolo da comprimario sulla fascia sinistra magari alternandolo a Mario Rui, suo connazionale. Ma in stagione ha ricoperto anche il ruolo di esterno di centrocampo, sempre a sinistra. Non sarà facile strapparlo alle concorrenti e l’ideale sarebbe farlo prima di Euro 2021, nel caso fosse convocato ufficialmente dal ct Santos.