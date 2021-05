Ribaltone Napoli: ora è Allegri la prima scelta, c’è l’offerta

Allegri è balzato in pole nelle preferenze di De Laurentiis per la panchina del Napoli: il patron avrebbe già presentato un’offerta.

Le voci su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli si rincorrono ormai da mesi, quando una serie di risultati negativi ha neutralizzato la possibilità di concludere la stagione con un trofeo in bacheca: solo pochi giorni separano Gennaro Gattuso dalla fine dell’esperienza azzurra e tra i tifosi c’è smania di conoscere chi sarà il suo sostituto e, aspetto di primaria importanza, anche che tipo di pedigree porterà in dote. L’auspicio del popolo partenopeo è che si ripieghi su un tecnico di spessore, magari internazionale, per dare vita ad un nuovo ciclo in grado di regalare le soddisfazioni che sono mancate nel corso degli anni.

In queste settimane sono stati diversi i profili accostati alla panchina del Napoli: da Juric a Spalletti, passando per Mourinho (ufficialmente accasatosi alla Roma) e un quasi utopistico ritorno di Sarri. Secondo ‘Radio Kiss Kiss’, nelle ultime ore è balzato improvvisamente in pole Massimiliano Allegri, libero da quasi due anni dopo la fine della sua quinquennale avventura alla Juventus. Aurelio De Laurentiis avrebbe addirittura già presentato la sua proposta economica al livornese che, dal canto suo, gli avrebbe fatto presente l’interesse del Real Madrid nei suoi confronti per sgomberare il campo da ogni possibile equivoco.

Virata Napoli su Allegri, che prende tempo

Il corteggiamento del Napoli non può lasciare indifferente Allegri, allo stesso tempo orgoglioso per essere finito nei pensieri di Florentino Perez in merito ad un’eventuale sostituzione di Zinedine Zidane. Chiaro che il fascino degli spagnoli abbia una sorta di precedenza in quella che sarà la scelta definitiva di Allegri, pronto a prendere in seria considerazione la destinazione napoletana qualora la pista madrilena alla fine sfumasse del tutto. Una cosa però è certa: De Laurentiis sogna il grande ‘sgarbo’ alla Juventus mettendo sotto contratto l’artefice di tanti successi bianconeri.